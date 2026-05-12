Відновлення Дарницької ТЕЦ відбувається за рахунок власних коштів підприємства

Державне Агентство відновлення займається захистом і резервною схемою теплопостачання.

Дарницька ТЕЦ
Фото: КиївВлада

Роботи з відновлення Дарницької ТЕЦ після руйнувань, завданих обстрілами РФ, здійснюються підприємством за рахунок своїх коштів. Про це LB.ua повідомили в ТОВ “Євро-Реконструкція”, яка є власником Дарницької ТЕЦ. 

“Безпосередні роботи з ліквідації наслідків обстрілів, відновлення обладнання та забезпечення підготовки до наступного опалювального сезону Дарницької ТЕЦ здійснює ТОВ “Євро-Реконструкція” власними силами та за рахунок коштів компанії та акціонерів”, – повідомили в компанії.

Дарницька ТЕЦ (ТЕЦ-4) є єдиною з теплогенеруючих підприємств Києва, яка належить приватному власнику, а не територіальній громаді, як ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. В лютому 2026 року ця ТЕЦ зазнала масованої ракетної атаки, внаслідок якої без опалення залишилися понад 1100 багатоквартирних будинків частини Дніпровського і Дарницького районів столиці. В березні з'явилася інформація про часткове відновлення роботи цієї ТЕЦ.

Нещодавно державне Агентство відновлення заявило, що займається реалізацією проєктів в зоні ДарТЕЦ. “Агентство здійснює проєкти енергостійкості, резервування теплопостачання та захисту інфраструктури у зоні теплопостачання Дарницької ТЕЦ. Безпосередньо відновлення самої ТЕЦ здійснює саме підприємство”, – підкреслили у “Євро-Реконструкції”.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв розказав, що частину абонентів столичного району Теремки виведуть з зони постачання ТЕЦ-5 на інше джерело.

Більше про реалізацію планів енергостійкості Києва читайте в матеріалі “Пів року до зими: Що робить влада, аби відновити теплопостачання Києва”.

