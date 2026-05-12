Київ

У Києві побудували об’єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт

Їх оснастили необхідним захистом другого рівня. 

Петро Пантелєєв, заступник Голови КМДА
Фото: Зоряна Стельмах

У Києві в межах плану енергостійкості побудували об’єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт і оснастили їх необхідним захистом другого рівня.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

«Ми йдемо шляхом будівництва електростанцій з виробництвом теплової енергії, які вводяться в експлуатацію вже з комплексом захисту другого рівня. Наразі побудували об’єкти розподіленої когенерації потужністю 40 МВт. В активній фазі – низка проєктів, які дозволять виробляти ще понад 130 МВт потужності», – розповів в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Заходи плану енергостійкості за всіма напрямами тривають на майданчиках. Зокрема наразі встановлюють, налагоджують і тестують обладнання та системи.

За словами Пантелеєва, для потреб систем водопостачання міста збудований перший дизельний енергокомплекс потужністю 5 МВт, а загалом план передбачає отримання близько 16 МВт резервного енергопостачання за рахунок дизель-генераторних установок. Для більшої ефективності їх роботу доповнять частотні перетворювачі. 

Київрада затвердила план енергостійкості столиці на початку березня цього року. Він передбачає десятки проєктів і робіт за такими ключовими напрямами: відновлення пошкодженого минулої зими обладнання, встановлення на об’єктах елементів захисту відповідного рівня, розбудова моделі розподіленої генерації електричної та теплової енергії, зміцнення засобів і систем резервного живлення для критичної інфраструктури.

