Унаслідок обстрілів є також поранені

У Донецькій області двоє людей загинули, ще двоє поранені через російськи обстріли.

Про це повідомили у Національній поліції.

13 травня поліцейські зафіксувала наслідки ворожих обстрілів міст Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Святогірськ, Слов’янськ, селища Біленьке, села Вікторівка.

Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, зокрема 18 житлових будинків.

П’ять ударів армія РФ завдала по Дружківці, зокрема трьома бомбами “КАБ-250” та FPV-дронами. Загинуло двоє цивільних мешканців, ще один зазнав поранень.

Також поранень зазнав мешканець Біленького.