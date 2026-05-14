ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили двох мешканців Донецької області (оновлено)

Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, зокрема 18 житлових будинків.

Унаслідок обстрілів є також поранені

У Донецькій області двоє людей загинули, ще двоє поранені через російськи обстріли.

Про це повідомили у Національній поліції.

13 травня поліцейські зафіксувала наслідки ворожих обстрілів міст Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Святогірськ, Слов’янськ, селища Біленьке, села Вікторівка.

П’ять ударів армія РФ завдала по Дружківці, зокрема трьома бомбами “КАБ-250” та FPV-дронами. Загинуло двоє цивільних мешканців, ще один зазнав поранень.

Також поранень зазнав мешканець Біленького.

  • З початку вторгнення росіян в області від агресії окупантів померли 4066 осіб і загинули 9424. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

