Ворог за добу бив по 49 населених пунктах Запорізької області, є загиблий

Надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Степногірську, Приморському та Новоданилівці.

Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

Упродовж доби окупанти завдали 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

