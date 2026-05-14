Ворог за добу бив по 49 населених пунктах Запорізької області, є загиблий

Зокрема ворог завдав 38 авіаційних ударів.

Фото: ukrinform.ua

Упродовж доби окупанти завдали 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров. 

Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

Війська рф здійснили 38 авіаційних ударів по Комишувасі, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Зарічному, Запасному, Новоолександрівці, Веселянці, Листівці, Різдвянці, Жовтій Кручі, Любицькому, Лісному, Жовтенькому, Трудовому, Приморському, Оріхову, Новоданилівці, Червоному Яру, Широкому, Долинці, Рівному, Микільському, Воздвижівці, Чарівному, Васинівці, Свободі, Малій Токмачці. 

654 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля, Нове Запоріжжя. 

Зафіксовано 6 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Степногірську, Приморському та Новоданилівці.

275 артилерійських ударів прийшлися по Біленькому, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці. Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю. 

Надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

