ЦПД: Росія значно розширює мережі мілітарних центрів “Авангард” і “Воїн”

Центр протидії дезінформації повідомив про масштабне розширення мережі військово-патріотичних центрів “Авангард” і “Воїн”, які діють на території РФ та окупованих територіях України.

На функціонування цієї системи, згідно з інформацією медіа, вже витрачено понад 50 млрд рублів (приблизно $640 млн) з державного бюджету РФ.

Основна мета таких структур – мілітаризація молоді, нав'язування культу війни та підготовка неповнолітніх до участі у збройній агресії. У рамках програм школярів навчають поводженню зі зброєю, тактичній медицині, основам штурмових дій та військовій дисципліні.

Російська влада інтегрує такі збори у шкільну програму, фактично позбавляючи дітей та батьків можливості відмовитися від участі, адже неучасть може створювати проблеми з допуском дітей до атестації та навчального процесу.

У ЦПД зазначають, що Кремль продовжує вкладати значні ресурси не в розвиток освіти чи соціальної інфраструктури, а у формування покоління, вихованого на культі війни, ненависті та реваншизму. Це є черговим свідченням довгострокової стратегії РФ щодо мілітаризації суспільства та підготовки до затяжної конфронтації.