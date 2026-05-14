ЦПД: Росія значно розширює мережі мілітарних центрів “Авангард” і “Воїн”

На функціонування цієї системи вже витрачено понад 50 млрд рублів (приблизно $640 млн) з державного бюджету РФ.

Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації повідомив про масштабне розширення мережі військово-патріотичних центрів “Авангард” і “Воїн”, які діють на території РФ та окупованих територіях України. 

Основна мета таких структур – мілітаризація молоді, нав'язування культу війни та підготовка неповнолітніх до участі у збройній агресії. У рамках програм школярів навчають поводженню зі зброєю, тактичній медицині, основам штурмових дій та військовій дисципліні.

Російська влада інтегрує такі збори у шкільну програму, фактично позбавляючи дітей та батьків можливості відмовитися від участі, адже неучасть може створювати проблеми з допуском дітей до атестації та навчального процесу.

У ЦПД зазначають, що Кремль продовжує вкладати значні ресурси не в розвиток освіти чи соціальної інфраструктури, а у формування покоління, вихованого на культі війни, ненависті та реваншизму. Це є черговим свідченням довгострокової стратегії РФ щодо мілітаризації суспільства та підготовки до затяжної конфронтації.

  • Нещодавно Велика Британія запровадила санкції проти громадян Росії, причетних до мілітаризації українських дітей на ТОТ. З-поміж фігурантів – особи, пов’язані з центром “Воїн”. Це свідчить про посилення міжнародного тиску та наміри притягнути винних до відповідальності.
