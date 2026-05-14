Ворог завдав ударів дронами по двох районах Харкова. Є постраждалі (доповнено)

Росія вдарила по Шевченківському та Салтівському районах.

Сьогодні, 14 травня, росіяни вдарили по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Відомо про 28 постраждалих, серед них – троє дітей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. За словами мера міста Ігоря Терехова, внаслідок влучання у Салтівському районі «шахеда» пошкоджено 7 житлових будинків та 2 гуртожитки.

Синєгубов спочатку повідомив про удар у Шевченківському районі, згодом – у Салтівському.

Доповнення. У Шевченківському районі вибухових поранень зазнали 15 людей: 10 жінок і 5 чоловіків.

Наразі 12 постраждалих перебувають у медичних закладах, троє з них – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати їхній стан і надають необхідну допомогу.

У Салтівському районі постраждали 10 жінок, 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років.

Двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. У решти, зокрема в дітей, діагностовано гостру реакцію на стрес. Постраждалі отримали необхідну допомогу на місці.