Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаСуспільствоПодії

Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду

Також парламент закликав світ засудити сучасні дискримінаційні практики РФ у Криму. 

Прапор кримських татар
Фото: Суспільне Крим

Сьогодні, 14 травня, Верховна Рада ухвалили постанову № 15227 про звернення до урядів та парламентів світу щодо вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 

“За” проголосували 272 народних депутата.

Постанова спрямована на міжнародне вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року та розширення міжнародного визнання цих подій як акту геноциду. Документ також має на меті посилити увагу іноземних держав і міжнародних організацій до порушень прав людини в окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України.

Постанова закликає міжнародних партнерів підтримати політику невизнання окупації Криму, засудити переслідування кримських татар і підтримати деокупацію півострова. Окремо йдеться про підтримку міжнародних механізмів відповідальності Росії — зокрема роботи Міжнародного кримінального суду, створення спецтрибуналу щодо злочину агресії та посилення санкційного тиску.

Також автори проєкту вважають, що ухвалення постанови сприятиме консолідації міжнародної підтримки України, захисту прав кримськотатарського народу та збереженню його культурної й національної ідентичності в умовах триваючої окупації Криму.

Нагадаємо, що станом на зараз депортацію кримських татар з Криму 1944 року актом геноциду визнали Україна, Латвія, Литва, Канада, Польща, Естонія, Чехія, Нідерланди та Люксембург.

