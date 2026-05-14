Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду

Також парламент закликав світ засудити сучасні дискримінаційні практики РФ у Криму.

Сьогодні, 14 травня, Верховна Рада ухвалили постанову № 15227 про звернення до урядів та парламентів світу щодо вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

“За” проголосували 272 народних депутата.

Постанова спрямована на міжнародне вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року та розширення міжнародного визнання цих подій як акту геноциду. Документ також має на меті посилити увагу іноземних держав і міжнародних організацій до порушень прав людини в окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України.

Постанова закликає міжнародних партнерів підтримати політику невизнання окупації Криму, засудити переслідування кримських татар і підтримати деокупацію півострова. Окремо йдеться про підтримку міжнародних механізмів відповідальності Росії — зокрема роботи Міжнародного кримінального суду, створення спецтрибуналу щодо злочину агресії та посилення санкційного тиску.

Також автори проєкту вважають, що ухвалення постанови сприятиме консолідації міжнародної підтримки України, захисту прав кримськотатарського народу та збереженню його культурної й національної ідентичності в умовах триваючої окупації Криму.

Нагадаємо, що станом на зараз депортацію кримських татар з Криму 1944 року актом геноциду визнали Україна, Латвія, Литва, Канада, Польща, Естонія, Чехія, Нідерланди та Люксембург.