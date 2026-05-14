Головне за ніч та ранок четверга, 14 травня: ракетні удари по Києву, понад 240 боєзіткнень, взяття під варту Єрмака

Нічна повітряна атака , 241 бойове зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, наслідки масованої ворожої атаки на Україну .

Київ перебував під російською атакою із застосуванням ударних безпілотників, крилатих ракет, випущених зі стратегічної авіації, та балістики з районів Брянська та Курська. Станом на 10:59 було відомо про трьох загиблих людей.

Ще 40 постраждали, повідомила міська влада. За повідомленням мера Віталія Кличка, серед постраждалих є двоє дітей. Госпіталізували 31 людину. Серед потерпілих – дитина двох місяців та поліцейські. Повітряна тривога в столиці тривала 8 годин.

Наслідки влучань та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

У ніч на 14 травня під масованою ворожою атакою була і Київщина.

Ворог бив дронами та ракетами. Унаслідок нічної атаки Росії постраждали семеро людей, серед них дитина. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

Загалом в Україні немає регіону, який би цієї доби не постраждав від ворожої масованої атаки. Така от ворожа післямова до «перемир’я».

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 241 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка, Торецьке, Золотий Колодязь та Новопідгородне.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 32 атаки окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1060 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 345 240 солдатів.

У ніч на 14 травня, одразу після масованої денної дронової атаки, росіяни завдали комбінованого удару по території України, застосувавши 56 ракет і 675 БпЛА. Основною ціллю Росії був Київ. ППО знешкодила 41 ракету та 652 безпілотники.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували і супроводили 731 засіб повітряного нападу – 56 ракет і 675 БпЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, запущені із Липецької області РФ,

18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ);

35 крилатих ракет Х-101 (район пуску – Вологодська область РФ.

675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» (2 од.), дронів-імітаторів типу «Пародія», які запускали із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, та Гвардійське, Чауда, із ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00 ППО знешкодила 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

652 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксували влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Станом на ранок 14 травня внаслідок російських обстрілів є знеструмлення в 11 областях та Києві, повідомило Укренерго.

Упродовж минулої та вже поточної доби ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – й енергетичного сектору. Унаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та м. Київ.

Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почались одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Вищий антикорсуд призначив голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і застави в 140 млн. Про це повідомив кореспондент LB.

У разі внесення застави Єрмак зобов'язаний прибувати за вимогою слідчого, детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну місця проживання. Також – не відлучатися за межі Києва без дозволу, здати паспорти для виїзду за кордон і дипломатичні документи і утримуватися від спілкування з підозрюваними в кримінальному провадженні.

Єрмака взяли під варту в залі суду, повідомила САП.

