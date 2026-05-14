У Києві російський удар пошкодив підстанцію і високовольтну лінію

Під час нічної атаки на Київ 14 травня пошкоджено трансформаторну підстанцію і високовольтну лінію ДТЕК. Також пошкоджено виробничий майданчик, спеціальну техніку і 29 авто.
Про це повідомили в ДТЕК. Ремонт уже розпочали.
“Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки”, – повідомили енергетики.
- Уночі росіяни масовано атакували столицю дронами й ракетами різних типів. Є загиблі й понад 40 потерпілих. Найгірші руйнування – в Дарницькому району, де ворог зруйнував під'їзд житлового будинку.
- Загалом у місті є пошкодження на більш ніж 20 локаціях.