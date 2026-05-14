У Києві російський удар пошкодив підстанцію і високовольтну лінію

Під час нічної атаки на Київ 14 травня пошкоджено трансформаторну підстанцію і високовольтну лінію ДТЕК. Також пошкоджено виробничий майданчик, спеціальну техніку і 29 авто.

Про це повідомили в ДТЕК. Ремонт уже розпочали.

“Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки”, – повідомили енергетики.