Суспільство / Війна

У Києві російський удар пошкодив підстанцію і високовольтну лінію

Ліквідація триває. 

Фото: Олександр Гіманов

Під час нічної атаки на Київ 14 травня пошкоджено трансформаторну підстанцію і високовольтну лінію ДТЕК. Також пошкоджено виробничий майданчик, спеціальну техніку і 29 авто.

Про це повідомили в ДТЕК. Ремонт уже розпочали.

“Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки”, – повідомили енергетики. 

  • Уночі росіяни масовано атакували столицю дронами й ракетами різних типів. Є загиблі й понад 40 потерпілих. Найгірші руйнування – в Дарницькому району, де ворог зруйнував під'їзд житлового будинку.
  • Загалом у місті є пошкодження на більш ніж 20 локаціях.
