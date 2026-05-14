Ексдепутат Волинської облради отримав 3,5 роки позбавлення волі за хабар у 35 тисяч доларів

Хабар ексдепутат отримав в обмін на обіцянку «посприяти» громадянину у придбанні земельної ділянки для створення підприємства.

Валентин Кошельник
Фото: Центр протидії корупції

Вищий антикорсуд (ВАКС) оголосив вирок колишньому депутату Волинської облради від партії “За Майбутнє” Валентину Кошельнику. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки та 6 місяців. Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

Кошельника визнали винним у одержанні хабаря у 35 тисяч доларів в обмін на обіцянку «посприяти» громадянину у придбанні земельної ділянки.

За даними НАБУ і САП, Кошельник вимагав гроші від особи, яка мала намір придбати земельну ділянку для створення на ній підприємства.

Таке рішення ухвалили колегія суддів: Віталій Дубас, Віталій Крикливий, Ольга Саландяк.

До набрання вироком законної сили суд ухвалив взяти Кошельника під варту.

12 вересня 2023 року Кошельника викрили після одержання ним третьої частини обумовленої суми - 25 тисяч доларів.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів.

