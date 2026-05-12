ГоловнаСуспільствоПодії

Апеляція ВАКС підтвердила вирок судді з Київщини Олександру Лисюку – ​​8,5 років тюрми та конфіскація за хабар

Суд ухвалив взяти суддю під варту в залі суду.

суддя Олександр Лисюк
Фото: “Схеми”

Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок в.о. голови Баришівського районного суду Київської області Олександру Лисюку, повідомляє Центр протидіх корупції.  

ВАКС засудив Лисюка за прохання надати хабар у розмірі 2,5 тисяч доларів за ухвалення рішень у цивільних справах про стягнення 11,3 млн грн.

Засуджений отримав покарання у виді 8 років і 6 місяців позбавлення волі, 3 роки обмеження зайняття посад у держорганах та конфіскацію всього майна. 

Рішення ухвалила колегія суддів у складі Олександра Семенникова, Інни Калугіної та Дмитра Михайленка.

