Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок в.о. голови Баришівського районного суду Київської області Олександру Лисюку, повідомляє Центр протидіх корупції.
ВАКС засудив Лисюка за прохання надати хабар у розмірі 2,5 тисяч доларів за ухвалення рішень у цивільних справах про стягнення 11,3 млн грн.
Засуджений отримав покарання у виді 8 років і 6 місяців позбавлення волі, 3 роки обмеження зайняття посад у держорганах та конфіскацію всього майна.
Рішення ухвалила колегія суддів у складі Олександра Семенникова, Інни Калугіної та Дмитра Михайленка.