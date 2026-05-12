Суд ухвалив взяти суддю під варту в залі суду.

Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок в.о. голови Баришівського районного суду Київської області Олександру Лисюку, повідомляє Центр протидіх корупції.

ВАКС засудив Лисюка за прохання надати хабар у розмірі 2,5 тисяч доларів за ухвалення рішень у цивільних справах про стягнення 11,3 млн грн.

Засуджений отримав покарання у виді 8 років і 6 місяців позбавлення волі, 3 роки обмеження зайняття посад у держорганах та конфіскацію всього майна.

Рішення ухвалила колегія суддів у складі Олександра Семенникова, Інни Калугіної та Дмитра Михайленка.