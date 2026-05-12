ЦПД: фіксують нову хвилю “жартівливих” відео про “індійських мігрантів”, які насправді є архівними

Відео спрямовані на те, щоб викликати побоювання щодо “втрати ідентичності”, “заміщення населення” та “марність боротьби з російськими окупантами”.

Центр протидії дезінформації зафіксував у соцмережах нову хвилю нібито “жартівливих” відео, в яких висміюється чи драматизується майбутнє України через залучення іноземних трудових мігрантів. 

Під виглядом гумору автори намагаються спровокувати внутрішні конфлікти. Серед каналів, які розповсюджують контент, зафіксовані російські.

“Активну роль відіграють новостворені акаунти, які цілеспрямовано поширюють контент винятково на цю тему. Така тактика притаманна російській пропаганді, де масово поширюються ШІ-відео з бажаними наративами”, – зазначили у ЦПД.

Як привід використовується тема дефіциту робочих рук. Відео спрямовані на те, щоб викликати побоювання щодо “втрати ідентичності”, “заміщення населення” та “марність боротьби з російськими окупантами”.

До кампанії долучився пропагандист Юрій Лісовський, який підіграє ворожим наративам, випускаючи “гумористичні” пісні та ШІ-відео про мігрантів. Лісовський, чиї акаунти неодноразово блокувалися за поширення дезінформації, системно працює на підрив довіри до державних інституцій.

До кампанії також долучився підсанкційний народний депутат Артем Дмитрук. Він поширив відео з нібито “індійськими мігрантами” в українських водоймах, які насправді виявилися архівними кадрами дворічної давнини або відеорядом, знятим безпосередньо в Індії.

Фото: Центр протидії дезінформації

У Центрі підкреслюють, що контент активно репостять та створюють не лише боти, а й реальні користувачі, які підхоплюють “хайпову” тему, не усвідомлюючи її деструктивної мети.

“РФ прагне використати вже апробовану в країнах ЄС тактику розпалювання антимігрантських настроїв, щоб спробувати дестабілізувати українське суспільство. Важливо, щоб ця тема залишалася в площині саме фахового обговорення та відповідальних рішень, аби росіяни не змогли її розкручувати у вигідному для себе напрямі”, – додали у ЦПД.

