«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
ГоловнаСуспільствоПодії

Втеча з армії за $15 тисяч: на Волині викрили групу, яка допомагала військовим залишати частини

В організації схеми підозрюють двох колишніх військових та жительку Волинської області.

Втеча з армії за $15 тисяч: на Волині викрили групу, яка допомагала військовим залишати частини
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, яка, за даними слідства, допомагала військовослужбовцям незаконно залишати військові частини та навчальні центри. Вартість таких послуг становила від 8 до 15 тисяч доларів, передає Офіс генпрокурора. 

За версією слідства, схему організували двоє колишніх військових та жителька Волинської області. Вони шукали охочих залишити службу, розробляли маршрути втечі, координували переміщення та пояснювали, як уникати перевірок.

Слідчі вважають, що схема діяла щонайменше з грудня 2025 року в кількох областях України. Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять випадків незаконного залишення військових частин. Двох військовослужбовців, які скористалися цією схемою та перебували в розшуку, затримали.

Трьох підозрюваних затримали 7 травня після отримання 8 тисяч доларів. Під час 18 обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, телефони, засоби зв’язку та інші речові докази.

Двом колишнім військовим та двом військовослужбовцям суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Ще одній підозрюваній призначили нічний домашній арешт.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies