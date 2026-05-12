В організації схеми підозрюють двох колишніх військових та жительку Волинської області.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, яка, за даними слідства, допомагала військовослужбовцям незаконно залишати військові частини та навчальні центри. Вартість таких послуг становила від 8 до 15 тисяч доларів, передає Офіс генпрокурора.

За версією слідства, схему організували двоє колишніх військових та жителька Волинської області. Вони шукали охочих залишити службу, розробляли маршрути втечі, координували переміщення та пояснювали, як уникати перевірок.

Слідчі вважають, що схема діяла щонайменше з грудня 2025 року в кількох областях України. Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять випадків незаконного залишення військових частин. Двох військовослужбовців, які скористалися цією схемою та перебували в розшуку, затримали.

Трьох підозрюваних затримали 7 травня після отримання 8 тисяч доларів. Під час 18 обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, телефони, засоби зв’язку та інші речові докази.

Двом колишнім військовим та двом військовослужбовцям суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Ще одній підозрюваній призначили нічний домашній арешт.