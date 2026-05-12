У Чернівецькій області колишнього лісничого підозрюють у незаконних рубках на 7,6 млн грн. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“На Буковині колишньому лісничому Долішньошепітського лісництва ДП “Берегометське ЛМГ” повідомили про підозру в організації масштабних незаконних рубок”, – йдеться у пресрелізі.

За даними слідства, у 2020-2021 роках він організував вирубку лісу як на території природно-заповідного фонду, так і за його межами. Загальна шкода довкіллю перевищує 7,6 млн грн.

Слідство встановило, що чоловік обійняв посаду лісничого у листопаді 2020 року, а вже за місяць організував незаконні рубки.

Упродовж грудня 2020 - лютого 2021 року на території заказника місцевого значення “Зубровиця”, попри законодавчі обмеження, незаконно зрубали 365 дерев. Сума збитків становить понад 3,5 млн грн.

Державна екологічна інспекція Карпатського округу видала припис про зупинку робіт. Однак, за даними слідства, вимоги контролюючого органу проігнорували.

Надалі, у лютому - жовтні 2021 року, незаконні рубки продовжилися вже поза межами заказника. Там зрубали ще 244 дерева, а завдані збитки перевищили 4,1 млн грн.

Загалом внаслідок незаконних дій знищено понад 600 дерев.

Прокурори Спеціалізованої екологічна прокуратура Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому лісничому у перевищенні службових повноважень та незаконній порубці лісу на території природно-заповідного фонду.