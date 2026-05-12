Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель, автівок та об’єктів інфраструктури.

Упродовж доби окупанти завдали 731 удар по 24 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

548 БпЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Вільнянку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівку, Нове Запоріжжя. Зафіксовано 8 обстрілів з РСЗВ по Новояковлівці, Степногірську, Степовому, Лук’янівському, Павлівці та Щербаках.

175 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівці, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці Святопетрівці, Варварівці, Добропіллю, Оленокостянтинівці.