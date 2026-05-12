Суспільство / Війна

12 населених пунктів Харківщини постраждали унаслідок агресії РФ

Ворог бив по області дронами.

12 населених пунктів Харківщини постраждали унаслідок агресії РФ
Наслідки російської атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів Харківської області.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, медики надали допомогу 52-річному чоловіку, який 10 травня постраждав внаслідок обстрілу в с. Хатнє Великобурлуцької громади. 

Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова і застосовував по області різні види озброєння: 

  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 27 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Сінне), 2 приватні будинки (с. Кленове, с. Івано-Шийчине), електромережі (сел. Золочів, м. Богодухів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова), адмінбудівлю (м. Барвінкове).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 227 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 33 614 людей.

