12 населених пунктів Харківщини постраждали унаслідок агресії РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, медики надали допомогу 52-річному чоловіку, який 10 травня постраждав внаслідок обстрілу в с. Хатнє Великобурлуцької громади.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова і застосовував по області різні види озброєння:
- 2 БпЛА типу «Герань-2»;
- 4 БпЛА типу «Молнія»;
- 7 fpv-дронів;
- 27 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок;
- у Богодухівському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Сінне), 2 приватні будинки (с. Кленове, с. Івано-Шийчине), електромережі (сел. Золочів, м. Богодухів);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова), адмінбудівлю (м. Барвінкове).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 227 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 33 614 людей.