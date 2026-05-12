У Миколаївській області є відключення світла через атаку РФ

Станом на ранок 12 травня у Миколаївській області є знеструмлення через дронову атаку РФ.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

За його словами, вранці ворог атакував «шахедами» енергетичну інфраструктуру області.

Є знеструмлення населених пунктів. Минулося без постраждалих. Вже працюють над відновленням.

Перед цим Кім написав, що вночі та зранку в області велась бойова робота.