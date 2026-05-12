У Миколаївській області є відключення світла через атаку РФ

Станом на ранок 12 травня у Миколаївській області є знеструмлення через дронову атаку РФ.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.
За його словами, вранці ворог атакував «шахедами» енергетичну інфраструктуру області.
Є знеструмлення населених пунктів. Минулося без постраждалих. Вже працюють над відновленням.
Перед цим Кім написав, що вночі та зранку в області велась бойова робота.
- Після опівночі росіяни відновили обстріли України, скориставшись завершенням триденного періоду "режиму тиші".
- Повітряні Сили повідомляли про велику кількість груп ударних безпілотників з північного та південного напряму на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині і Дніпропетровщині.