Росіяни понівечили на Херсонщині заправку, техніку, авто та будинки. Поранені 12 людей

Упродовж доби росіяни атакували Херсонщину дронами, завдавали авіаційних та артилерійських ударів. Унаслідок обстрілів поранені 12 людей, зокрема дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Комишани, Берислав, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Зорівка, Черешеньки, Розлив, Тараса Шевченка, Надіївка, Високе, Гончарне, Микільське, Мирне, Наддніпрянське, Незламне, Садове, Токарівка, Широка Балка, Посад Покровське, Зміївка, Придніпровське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

При бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.