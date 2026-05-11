Головне за понеділок, 11 травня: понад 130 боєзіткнень, підозра Андрію Єрмаку, санкції проти викрадачів українських дітей

Бойові дії на Донеччині, 133 бойових зіткнення, ворожі обстріли, лісові пожежі на Чернігівщині. Яким запам’ятається 1538-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що після триденного перемир'я Росія не планує завершувати війну. Тому Україні потрібно готуватися до нових атак.

"Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували. Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершити, ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше", – сказав Зеленський наприкінці звернення.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 травня на фронті відбулося 133 бої.

На Покровському напрямку зафіксовано 26 ворожих атак.

Інформація про нібито спроби російських ДРГ проникнути до Нікополя на Дніпропетровщині по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності, повідомив речник Сили оборони півдня Владислав Волошин.

Волошин наголосив, що ця місцевість є складною для пересування через заболочені ділянки, очерети та залишки води. Крім того, російським диверсантам довелося б долати основне русло Дніпра.

Водночас у Силах оборони не виключають можливих спроб диверсій з боку російських військ. Українські захисники постійно моніторять ситуацію за допомогою аеророзвідки та безпілотників і готові оперативно реагувати на будь-які загрози.

Ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру, повідомили в НАБУ і САП. Справа стосується викриття угруповання, яке підозрюється в причетності до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Андрій Єрмак підозрюється в участі в цьому угрупованні. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі).

Тривають невідкладні слідчі дії.

НАБУ опублікувало відео із матеріалами справи. Судячи з нього, йдеться про будівництво котеджного містечка "Династія" під Києвом.

11 травня відбулося засідання фракції «Слуга народу», де уряд представив депутатам план голосувань до кінця травня — зокрема, за два законопроєкти: про оподаткування доходів від цифрових платформ і про скасування пільги на ввезення посилок вартістю до 150 євро.

На засіданні були присутні премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко та віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Утім, як розповіли LB.ua джерела у фракції, ключове питання — чи знайдуться голоси за проєкт про скасування пільги на міжнародні посилки — поки що залишається відкритим.

Площа лісової пожежі у Корюківському районі Чернігівщини вже сягнула 5800 гектарів, повідомляє Північний лісовий офіс.

"Пожежа у Корюківському надлісництві досі триває: лісівники стримують вогонь під обстрілами. Масштабна лісова пожежа, що виникла 5 травня внаслідок військової агресії рф, досі триває на території Корюківського надлісництва", – ідеться у повідомленні.

Вогонь охопив території трьох лісництв та вже зачепив квартали ще одного. Більшість осередків пожежі розташовані на території, нині недоступної для повноцінного гасіння.

Велика Британія запровадила санкції проти 85 фізичних та юридичних осіб, причетних до примусової депортації, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей, а також проти тих, хто веде російські інформаційні кампанії.

Як йдеться на сайті уряду країни, про це оголосили під час візиту міністра у справах санкцій Стівена Дауті до Брюсселя на засідання Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Там він також оголосить про додаткові 1,2 млн фунтів фінансування для Центру верифікації та механізму розшуку, які допомагають встановлювати місцеперебування українських дітей, незаконно вивезених із домівок.

У пресрелізі йдеться, що ці санкційні заходи є одними з найжорсткіших британських санкцій проти ворожої російської діяльності.

Нові санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей, запроваджує також Канада.

Санкції проти причетних за викрадення, незаконне всиновлення і мілітаризацію українських дітей застосував і ЄС.

