Зеленський: РФ не має наміру завершити війну, готуємося до нових атак

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що після триденного перемир'я Росія не планує завершувати війну. Тому Україні потрібно готуватися до нових атак.

"Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували. Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершити, ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше", – сказав Зеленський наприкінці нового звернення.