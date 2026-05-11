Кулеба: у системі "єЧерга" запрацює автоматична перевірка "Зеленої картки" для перевізників

З 12 травня у системі електронної черги для перетину кордону єЧерга почне діяти новий функціонал – автоматична перевірка чинного страхового сертифіката "Зелена картка" для перевізників

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нововведення стосується автобусів та вантажівок, для яких наявність чинного страхового поліса є обов’язковою умовою перетину державного кордону.

Відтепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність чинного страхового сертифіката та відображатиме його статус у кабінеті користувача.

Це дозволить перевізникам заздалегідь перевіряти актуальність страхування та уникати ситуацій, коли перетин кордону неможливий через прострочений або неактивний поліс.

Як уточнили в Міністерстві, якщо страховий сертифікат ще не набув чинності на момент бронювання, запис у черзі залишатиметься активним до моменту отримання статусу "На в’їзд".

Водночас, у разі відсутності чинного страхування система автоматично скасовуватиме запис.

Також у профілі користувача буде відображатися термін дії страхового поліса, що дозволить водіям своєчасно продовжувати його дію.

Функціонал реалізовано у співпраці з Моторним (транспортним) страховим бюро України.

"Продовжуємо розвивати єЧергу як сервіс, який не лише допомагає планувати перетин кордону, а й дозволяє уникати зайвих ризиків та затримок для перевізників", – наголошує Кулеба.