У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Кулеба: у системі "єЧерга" запрацює автоматична перевірка "Зеленої картки" для перевізників

У разі відсутності чинного страхування система автоматично скасовуватиме запис.

Фото: Олексій Кулеба

З 12 травня у системі електронної черги для перетину кордону єЧерга почне діяти новий функціонал – автоматична перевірка чинного страхового сертифіката "Зелена картка" для перевізників

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нововведення стосується автобусів та вантажівок, для яких наявність чинного страхового поліса є обов’язковою умовою перетину державного кордону.

Відтепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність чинного страхового сертифіката та відображатиме його статус у кабінеті користувача.

Це дозволить перевізникам заздалегідь перевіряти актуальність страхування та уникати ситуацій, коли перетин кордону неможливий через прострочений або неактивний поліс.

Як уточнили в Міністерстві, якщо страховий сертифікат ще не набув чинності на момент бронювання, запис у черзі залишатиметься активним до моменту отримання статусу "На в’їзд". 

Водночас, у разі відсутності чинного страхування система автоматично скасовуватиме запис.

Також у профілі користувача буде відображатися термін дії страхового поліса, що дозволить водіям своєчасно продовжувати його дію.

Функціонал реалізовано у співпраці з Моторним (транспортним) страховим бюро України.

"Продовжуємо розвивати єЧергу як сервіс, який не лише допомагає планувати перетин кордону, а й дозволяє уникати зайвих ризиків та затримок для перевізників", – наголошує Кулеба.

