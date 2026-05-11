У ЦПД прокоментували заяву Лукашенка про "наземну операцію": "не давав жодних вказівок"

В соціальних мережах шириться маніпулятивна заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо підготовки до "наземної операції". Насправді – слова вирвано із контексту.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Насправді Лукашенко не давав жодних вказівок щодо підготовки будь-якої наземної операції. У своїй заяві він лише розмірковував про необхідність зміни підходів до озброєння власної армії та аналізував досвід інших військових конфліктів, зокрема на Близькому Сході", – ідеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що в Білорусі наразі немає ресурсів для проведення подібних операцій.

"Все, що робить білорусь зараз – імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями. По факту, будь-які агресивні дії автоматично стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої білорусі. Україна стежить за ситуацією, наші сили готові до будь-якого розвитку подій", – наголосив він.

Білорусь дозволила Росії використати її територію для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Також вона надавала повітряний простір для ударів по цивільних українських об'єктах. У війні проти України ця країна є союзницею Росії.