Сили оборони спростували інформацію про прорив російських ДРГ у Нікополь через дно Каховського водосховища

Інформація про нібито спроби російських ДРГ проникнути до Нікополя на Дніпропетровщині по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Сили оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу".

За словами речника, останніми днями почала ширитися недостовірна інформація про нібито проникнення російських ДРГ у район Нікополя через територію колишнього Каховського водосховища.

Волошин наголосив, що ця місцевість є складною для пересування через заболочені ділянки, очерети та залишки води. Крім того, російським диверсантам довелося б долати основне русло Дніпра.

"Нікуди не ділося основне русло Дніпра, яке потрібно долати, щоб переправитись. Його потрібно форсувати і долати на плавзасобах. Ширина в найвужчих місцях в районі Нікополя приблизно від 250 до 400 метрів", – пояснив речник.

Водночас у Силах оборони не виключають можливих спроб диверсій з боку російських військ. Українські захисники постійно моніторять ситуацію за допомогою аеророзвідки та безпілотників і готові оперативно реагувати на будь-які загрози.

Також Волошин повідомив, що російські війська поблизу Запорізької АЕС намагаються облаштовувати спостережні пости на території колишнього Каховського водосховища, щоб ускладнити дії українських сил.