ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони спростували інформацію про прорив російських ДРГ у Нікополь через дно Каховського водосховища

Водночас у ЗСУ не виключають імовірних спроб диверсій збоку ворожої армії.

Фото: EPA/UPG

Інформація про нібито спроби російських ДРГ проникнути до Нікополя на Дніпропетровщині по дну колишнього Каховського водосховища не відповідає дійсності. 

Про це повідомив речник Сили оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу".

За словами речника, останніми днями почала ширитися недостовірна інформація про нібито проникнення російських ДРГ у район Нікополя через територію колишнього Каховського водосховища.

Волошин наголосив, що ця місцевість є складною для пересування через заболочені ділянки, очерети та залишки води. Крім того, російським диверсантам довелося б долати основне русло Дніпра.

"Нікуди не ділося основне русло Дніпра, яке потрібно долати, щоб переправитись. Його потрібно форсувати і долати на плавзасобах. Ширина в найвужчих місцях в районі Нікополя приблизно від 250 до 400 метрів", – пояснив речник.

Водночас у Силах оборони не виключають можливих спроб диверсій з боку російських військ. Українські захисники постійно моніторять ситуацію за допомогою аеророзвідки та безпілотників і готові оперативно реагувати на будь-які загрози.

Також Волошин повідомив, що російські війська поблизу Запорізької АЕС намагаються облаштовувати спостережні пости на території колишнього Каховського водосховища, щоб ускладнити дії українських сил.

