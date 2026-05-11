З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він брав участь у пропагандистських заходах на ТОТ Луганщини.

Депутата держдуми РФ, який публічно підтримував агресію проти України, засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Прокурори Луганщини довели, що з початку повномасштабного вторгнення він виправдовував окупацію українських територій та брав участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованій Луганщині. У 2022 році незаконно відвідував Луганськ, Щастя, Станицю Луганську та Попасну, де зустрічався з представниками окупаційної адміністрації та вручав партійні квитки", – ідеться у повідомленні.

Також засуджений виступав в ефірах підконтрольних окупантам медіа із закликами підтримувати так звану "СВО", відвідував позиції російських військових та публічно схвалював агресію РФ проти України.

Крім того, він систематично забезпечував підрозділи ЗС РФ засобами зв’язку, розвідки та амуніцією, а також координував роботу так званих "гуманітарних центрів", через які Росія посилювала свій вплив на тимчасово окупованих територіях.

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні збройної агресії рф проти України.