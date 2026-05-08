За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ затримала у травні 2025 року у Дніпрі.

Відомо, що зловмисник на замовлення РФ підпалив релейну шафу поблизу місцевої станції Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику у прифронтовому регіоні.

Агентом ФСБ виявився завербований місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

Після вербування він отримав від куратора з РФ перелік потенційних "цілей", біля яких він мав провести дорозвідку, а потім знищити вогнем.

За даними слідства, зловмисник підпалив релейну шафу Укрзалізниці, відзняв це на відео і доповів про виконану "роботу" російському спецслужбісту.

Після цього він мав продовжити серію підпалів на об’єктах критичної інфраструктури Дніпра, але був викритий співробітниками СБУ "по гарячих" слідах.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.