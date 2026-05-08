УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаПраво

В Україні до 15 років ув'язнення засудили ще одного агента РФ

Завербований російськими спецслужбами чоловік підпалив релейну шафу поблизу місцевої станції Укрзалізниці.

В Україні до 15 років ув'язнення засудили ще одного агента РФ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ затримала у травні 2025 року у Дніпрі.

Відомо, що зловмисник на замовлення РФ підпалив релейну шафу поблизу місцевої станції Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику у прифронтовому регіоні.

Агентом ФСБ виявився завербований місцевий безробітний. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

Після вербування він отримав від куратора з РФ перелік потенційних "цілей", біля яких він мав провести дорозвідку, а потім знищити вогнем.

За даними слідства, зловмисник підпалив релейну шафу Укрзалізниці, відзняв це на відео і доповів про виконану "роботу" російському спецслужбісту.

Після цього він мав продовжити серію підпалів на об’єктах критичної інфраструктури Дніпра, але був викритий співробітниками СБУ "по гарячих" слідах.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies