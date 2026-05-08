Ще понад 43 тисячі людей отримали поранення від російських ударів.

наслідки російської атаки на Запоріжжя і область, 11 березня 2026 року

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну від російських обстрілів загинули понад 17 400 цивільних людей.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь, пише Укрінформ.

"Понад 17 тисяч 400 цивільних загинули за час повномасштабного вторгнення і понад 43 тисячі людей отримали поранення", – каже він.

Також за час повномасштабної війни загинули понад 700 українських дітей, а більш як 2400 – зазнали поранень.

Загалом за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили або пошкодили понад 320 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема 86 тисяч житлових будинків, понад 5 тисяч навчальних і виховних закладів, понад 1400 медичних закладів, більш як 900 культурних споруд і понад 330 релігійних споруд.