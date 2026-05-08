В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку повномасштабного вторгнення від російських ударів загинули понад 17 400 цивільних, – ОГП

Ще понад 43 тисячі людей отримали поранення від російських ударів.

З початку повномасштабного вторгнення від російських ударів загинули понад 17 400 цивільних, – ОГП
наслідки російської атаки на Запоріжжя і область, 11 березня 2026 року
Фото: Запорізька ОВА

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну від російських обстрілів загинули понад 17 400 цивільних людей.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь, пише Укрінформ.

"Понад 17 тисяч 400 цивільних загинули за час повномасштабного вторгнення і понад 43 тисячі людей отримали поранення", – каже він.

Також за час повномасштабної війни загинули понад 700 українських дітей, а більш як 2400 – зазнали поранень.

Загалом за час повномасштабного вторгнення росіяни знищили або пошкодили понад 320 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема 86 тисяч житлових будинків, понад 5 тисяч навчальних і виховних закладів, понад 1400 медичних закладів, більш як 900 культурних споруд і понад 330 релігійних споруд.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies