Генштаб: з початку доби на фронті зафіксовано 52 боєзіткнення. Бої тривають

Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони. Ворог продовжує здійснювати штурми на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках фронту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рогізне, Кореньок, Кучерівка, Середина-Буда.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення, противник здійснив 10 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця та у бік Ізбицького, Тернової й Чайківки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні ворог проводив три штурми у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Каленики.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Олександроград та Вороне. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода та в напрямку Староукраїнки й Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.