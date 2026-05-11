Лісові пожежі на Чернігівщині сягнули 5800 гектарів

Більшість осередків вогню знаходяться на недоступній для гасіння території.

Площа лісової пожежі у Корюківському районі Чернігівщини вже сягнула 5800 гектарів, повідомляє Північний лісовий офіс.

"Пожежа у Корюківському надлісництві досі триває: лісівники стримують вогонь під обстрілами. Масштабна лісова пожежа, що виникла 5 травня внаслідок військової агресії рф, досі триває на території Корюківського надлісництва. Наразі площа займання вже сягнула 5800 га", – ідеться у повідомленні.

Вогонь охопив території трьох лісництв та вже зачепив квартали ще одного. Більшість осередків пожежі знаходяться на території, яка нині є недоступною для повноцінного гасіння.

Лісівники працюють із першого дня пожежі – без зупинок і навіть у вихідні. На доступних ділянках вони прокладають мінералізовані смуги, стримують поширення вогню ранцевими оприскувачами, підвозять воду та залучають важку техніку.

Загалом уже прокладено 129 км мінералізованих смуг. У роботі задіяні трактори з дисковими боронами та плугами.

Лісівники та рятувальники перебувають під постійною загрозою обстрілів. Поки лісівники стримують фронт вогню, російські війська продовжують атакувати територію.

"Ризикуючи власним життям, лісова охорона робить усе можливе, аби не допустити подальшого поширення пожежі. Частково ситуації допомагає дощова погода – опади сприяють гасінню окремих осередків займання, і на частині територій пожежа поступово ліквідовується природним шляхом", – наголошують у лісництві.

Також наголошується, що якби не недоступність території та постійні обстріли, пожежу вдалося б ліквідувати ще в перший день.