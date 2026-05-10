Ворог вдарив дронами по прикордонню Чернігівщини, є руйнування

Упродовж минулої доби ворог атакував прикордоння Чернігівщини FPV-дронами. Зафіксовано 33 обстріли.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Корюківському районі зафіксовано влучання в обʼєкт звʼязку. В одному із сіл через обстріли знищена оселя, господарчі будівлі та автомобіль. В іншому селі загорівся приватний будинок.

У Новгород-Сіверському районі в одному селі зайнялися два будинки. В іншому – пошкоджена домівка та автівка.