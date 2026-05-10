Ворог вдарив дронами по прикордонню Чернігівщини, є руйнування

Упродовж минулої доби ворог атакував прикордоння Чернігівщини FPV-дронами. Зафіксовано 33 обстріли.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
У Корюківському районі зафіксовано влучання в обʼєкт звʼязку. В одному із сіл через обстріли знищена оселя, господарчі будівлі та автомобіль. В іншому селі загорівся приватний будинок.
У Новгород-Сіверському районі в одному селі зайнялися два будинки. В іншому – пошкоджена домівка та автівка.
- На Чернігівщині 9 травня ворожа армія атакувала дронами прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Є загиблі та поранені.