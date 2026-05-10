«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Командувач СБС про парад у Москві: "Путін зловив ефект Попелюшки"
Не лише доброзвичайність: що не так з проєктом Цивільного кодексу
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Суспільство / Війна

Ворог вдарив дронами по прикордонню Чернігівщини, є руйнування

Знищено будинки та авто.

наслідки атаки РФ
Фото: Чернігівська ОВА

Упродовж минулої доби ворог атакував прикордоння Чернігівщини FPV-дронами. Зафіксовано 33 обстріли. 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Корюківському районі зафіксовано влучання в обʼєкт звʼязку. В одному із сіл через обстріли знищена оселя, господарчі будівлі та автомобіль. В іншому селі загорівся приватний будинок. 

У Новгород-Сіверському районі в одному селі зайнялися два будинки. В іншому – пошкоджена домівка та автівка.

