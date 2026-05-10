Партизани “АТЕШ” знищили військовий електровоз у Липецькій області РФ

Знищено вантажний електровоз, який окупанти використовували для забезпечення військових перевезень ЗС РФ.

Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію на залізничній ділянці у Липецькій області РФ і знищили вантажний електровоз, який використовувався для забезпечення військових перевезень російської армії.

Про це партизанський рух “АТЕШ” повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами партизанського руху, подібні локомотиви залучаються до транспортування боєприпасів, пального, озброєння та важкої техніки з території Росії до районів активних бойових дій.

У русі наголосили, що навіть виведення з ладу однієї такої одиниці здатне суттєво ускладнити логістику російських військ, сповільнити перекидання резервів та постачання передових підрозділів.

"Виведений з ладу електровоз більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів, а отже, ще одну частину логістичної системи противника зупинено", – зазначили в “АТЕШ”.