Через російську агресію на Сумщині постраждав цивільний, є руйнування

собор у Сумах після атаки дрона, 11 вересня 2025

Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по території Сумської області.

Про це інформує Сумська ОВА.

Під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів у дев’яти територіальних громадах. Внаслідок атак є постраждалий, також зафіксовано руйнування житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Зноб-Новгородській громаді ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль. Унаслідок атаки постраждав 47-річний чоловік.

Крім того, у лікарні помер 46-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення 3 травня під час удару російського дрона по зерновозу в Глухівській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському районі. Під ударами перебували населені пункти Сумської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Березівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Путивльської, Новослобідської та Великописарівської громад.

Для атак російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони та безпілотники. Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру:

у Білопільській громаді знищено приватний житловий будинок;

у Великописарівській громаді пошкоджено житловий будинок;

у Сумській громаді зруйновано приватний будинок та господарчі споруди;

у Зноб-Новгородській громаді знищено легковий автомобіль;

у Путивльській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Березівській громаді пошкоджено господарчі споруди;

у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок.

За інформацією обласної влади, протягом доби повітряна тривога на території Сумщини тривала 1 годину 6 хвилин.