Через російську агресію на Сумщині постраждав цивільний, є руйнування

Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по території Сумської області.
Про це інформує Сумська ОВА.
Під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів у дев’яти територіальних громадах. Внаслідок атак є постраждалий, також зафіксовано руйнування житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.
У Зноб-Новгородській громаді ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль. Унаслідок атаки постраждав 47-річний чоловік.
Крім того, у лікарні помер 46-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення 3 травня під час удару російського дрона по зерновозу в Глухівській громаді.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському районі. Під ударами перебували населені пункти Сумської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Березівської, Есманьської, Зноб-Новгородської, Путивльської, Новослобідської та Великописарівської громад.
Для атак російські війська застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони та безпілотники. Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру:
- у Білопільській громаді знищено приватний житловий будинок;
- у Великописарівській громаді пошкоджено житловий будинок;
- у Сумській громаді зруйновано приватний будинок та господарчі споруди;
- у Зноб-Новгородській громаді знищено легковий автомобіль;
- у Путивльській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Березівській громаді пошкоджено господарчі споруди;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок.
За інформацією обласної влади, протягом доби повітряна тривога на території Сумщини тривала 1 годину 6 хвилин.