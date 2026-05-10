З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні близько 1 341 110 солдатів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів. Загальні втрати противника складають близько 1 341 110 осіб.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб
- танків – 11 920 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од.
- артилерійських систем – 41 787 (+75) од.
- РСЗВ – 1 782 (+2) од.
- засоби ППО – 1 373 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 362 (+11) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 95 479 (+227) од.
- спеціальна техніка – 4 176 (+3) од.
Дані уточнюються.