З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні близько 1 341 110 солдатів

За минулу добу втрати ворога склали 840 окупантів.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 840 російських окупантів. Загальні втрати противника складають близько 1 341 110 осіб.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб 
  • танків – 11 920 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од.
  • артилерійських систем – 41 787 (+75) од.
  • РСЗВ – 1 782 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 373 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 362 (+11) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 95 479 (+227) од.
  • спеціальна техніка – 4 176 (+3) од.

Дані уточнюються.

