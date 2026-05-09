Відомого Z-блогера після критики Путіна відправили зі зламаною ногою у штурм, де він зник безвісти

Так званий Z-блогер Єгор Гузенко («Тринадцятий»), який бере участь у війні проти України, зник під час бойового завдання після критики на адресу очільник Кремля Владіміра Путіна, передає DW із посиланням на пост його товаришів від 8 травня в Telegram-каналі окупанта.

Згідно з оприлюдненим повідомленням, наприкінці квітня Гузенка відправили на штурм без засобів зв’язку та зі зламаною ногою. Автори публікації також стверджують, що командири Гузенка таким чином вирішили його позбутися.

9 травня в Telegram-каналі з’явилися додаткові подробиці відправлення Z-блогера на бойове завдання. «Єгору не дали зібратися, вручили штатний РД [рюкзак десантника] і іржавий автомат, що заклинював, із загиблого. Тобто його відправили навіть не зі своєю зброєю. На випадок, якщо станеться непоправне, Єгор залишив велике відео, але ми дуже сподіваємося і віримо, що цих некрологів ніхто й ніколи не побачить», — написали товариші окупанта.

За кілька днів до ймовірного відправлення Гузенка на штурм, 24 квітня, Z-блогер опублікував допис із прямою критикою Путіна через блокування інтернету.

За словами Гузенка, «Путін бреше», пояснюючи шатдауни по всій країні необхідністю забезпечити безпеку росіян. «Брехня вже лунає від вас і ваших підлеглих із завидною постійністю, і особисто в мене довіри до вас давно немає», — заявив він.

Гузенко брав участь у російській військовій агресії на сході України з 2014 року. У 2019 році він також воював у Сирії. Z-блогер неодноразово заявляв, що російська влада, на його думку, неефективно веде війну.

У жовтні 2024 року Гузенка затримали в Новопавловську. За його словами, це був перший приїзд Z-блогера додому від початку повномасштабної війни. Тоді проти нього порушили кримінальну справу за статтею про застосування насильства щодо представника влади і взяли під арешт.

У листопаді 2024 року Гузенка звільнили, а провадження у справі призупинили. Після звільнення його відправили на фронт в Україні у складі одного зі штурмових підрозділів російської армії.