ЦПД: Росія далі агресивно “експортує” культ “великої перемоги” у країни Глобального Півдня

Росія продовжує агресивно нав'язувати культ “великої перемоги” країнам Глобального Півдня, ігноруючи місцевий історичний контекст.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Днями у Болівії “Русскій дом” влаштував масштабний концерт до 9 травня.

Також мережа “Россотрудничества” анонсувала покази пропагандистського фільму “Велика перемога: Одна на всіх” у понад 20 країнах світу – від Гвінеї й Танзанії до Афганістану та Індії.

“Ця активність є яскравим прикладом “експорту” ідеології. Для більшості згаданих країн Друга світова війна не є ключовим елементом національної ідентичності, а сприйняття тих подій кардинально відрізняється від російського, вони не вважають 9 травня “сакральною датою”, – зазначили у ЦПД.

Відтак намагання Москви просувати тезу про “спільне минуле” з Болівією чи Намібією виглядає штучно та абсурдно.

“Мета таких заходів – не вшанування історії, а виключно поширення кремлівської пропаганди. Використовуючи майданчики “русскіх домів”, Кремль намагається затягнути країни Глобального Півдня у свій інформаційний простір, видаючи зрежисовані дипломатами акції за "спільну пам'ять народів”, – додали у Центрі.