На тлі масштабної підготовки Росії до святкування 9 травня та гучних заяв про "пам’ять поколінь", федеральні виплати ветеранам Другої світової війни залишаються символічними.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, цьогоріч безпосередні учасники Другої світової війни в РФ отримають по 10 тисяч рублів федеральних виплат. Наразі в Росії залишилося близько 7 тисяч ветеранів цієї категорії, тому загальна сума витрат становитиме приблизно 70 млн рублів.

У СЗР зазначають, що ця сума є незначною навіть за російськими мірками та, зокрема, співмірна вартості однієї квартири преміумкласу в Москві.

При цьому додаткові виплати ветеранам Кремль традиційно переклав на регіональну владу – за наявності відповідних коштів у місцевих бюджетах.

Водночас організація військового параду на Красній площі коштує значно дорожче. За оцінками Служби зовнішньої розвідки, у звичайний рік витрати на проведення параду становлять від 400 до 600 млн рублів, а в ювілейні роки можуть сягати 1,5 млрд рублів. Окремо фінансуються й регіональні урочистості.

У розвідці наголошують, що витрати на пропагандистські заходи у Росії в десятки разів перевищують реальну підтримку ветеранів.

Також у СЗР звернули увагу, що в інших країнах пострадянського простору виплати ветеранам суттєво вищі.

Зокрема, у Казахстані до річниці перемоги ветерани отримають до 1 млн рублів у перерахунку, в Узбекистані – 800–900 тисяч, у Киргизстані – понад 200 тисяч, у Білорусі – близько 136 тисяч, у Таджикистані – приблизно 60 тисяч, а в Азербайджані – понад 21 тисячу рублів.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначають, що кремлівська влада використовує тему перемоги у Другій світовій війні передусім як інструмент пропаганди, тоді як реальна турбота про ветеранів залишається другорядною.