Нічна повітряна атака , 245 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, День Європи.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 245 боєзіткнень.

Найважча ситуація на Покровському (37 ворожих штурмів), Костянтинівському (21) та Гуляйпільському (22) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1080 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні втратила вже близько 1 340 270 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Покровську на Донеччині фіксується 90 танкова дивізія ЗС РФ. У Гришиному тривають стрілецькі бої, інформує 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

У Мирнограді ворог розгортає пункти управління. Населений пункт загарбники намагаються використати як “міст” для прориву в напрямку Родинського. На цьому напрямку з початку травня лише 38-ма окрема бригада морської піхоти уразила 11 одиниць артилерійської техніки.

Основною метою росіян наразі залишається захоплення Гришиного. На цьому напрямку діють декілька підрозділів різних бригад РФ.

Уночі ворог майже 20 разів ворог атакував артилерією та безпілотниками два райони Дніпропетровської області.

Унаслідок атак двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранень.

На Чернігівщині ворожа армія атакувала дронами прикордонне село у Новгород-Сіверському районі, повідомляє ДСНС України.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік отримав травми.

У Пологівському районі Запорізької області російські віська атакували дроном цивільне авто.

Унаслідок російської атаки загинув водій – 67-річний чоловік. Також постраждали двоє пасажирів.

Загалом у ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ.

За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Україна продовжує розвивати напрямок "малої" протиповітряної оборони для боротьби з російськими безпілотниками. Одним із нових рішень стала українська ШІ-турель для знищення ворожих дронів, яка вже застосовується на фронті, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Важливо, що технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ", – написав він.

Наразі ШІ-турель уже використовують більш ніж у десяти підрозділах на ключових напрямках фронту. За словами міністра, наступним етапом стане масштабування технології та подальше посилення української "малої" ППО.

9 травня Україна відзначає День Європи – свято, яке має для держави не формальне, а глибоке змістовне значення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Глава держави наголосив, що Україна є невід’ємною частиною європейської родини та вже зараз спільно з країнами Європи захищає спільні цінності: "Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід’ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде", – наголосив Президент.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!