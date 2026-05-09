Найважча ситуація на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Розпочалася 1536-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 245 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними військових, російські окупанти завдали одного ракетного удару із застосуванням ракети, а також 23 авіаудари, скинувши 87 керованих авіабомб. Крім цього, ворог застосував 8189 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили десять районів зосередження особового складу противника, пункт управління, дві артилерійські гармати та склад матеріально-технічного забезпечення.

Найгарячішими залишаються Покровський, Костянтинівський та Гуляйпільський напрямки.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 35 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один — із застосуванням РСЗВ. Також зафіксовано 10 штурмових дій ворога.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Лиман, Стариця та у напрямках Ізбицького, Чайківки й Тернової.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Радьківки.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку російські війська вісім разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Дробишевого, Зарічного, Ставків, Ямполя та Лимана.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби росіян просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та Калеників.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку у напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти провели 21 атаку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Торецького та Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах Новоолександрівки, Білицького, Муравки, Затишка, Іванівки, Дорожнього, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгородного, а також у напрямках Сергіївки та Новопавлівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку противник атакував тричі в районах Олександрограда та Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах Добропілля, Злагоди, Залізничного, Багатого, Оленокостянтинівки та у напрямках Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки й Чарівного.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував у бік Антонівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Генштабі наголосили, що українські захисники продовжують системно знищувати ворога та чинити ефективний спротив на всіх ділянках фронту.