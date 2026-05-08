Бойові дії на Донеччині, 200 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на НПЗ “Пермнафтооргсинтез”. Яким запам’ятається 1535-й день повномасштабної війни.

Україна та Росія, за посередництва США, встановили режим тиші 9, 10 та 11 травня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський. Він також повідомив про обмін полоненими 1000 на 1000, про який домовились сьогодні в рамках переговорного процесу.

Ця заява з'явилася після того, як американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне припинення вогню – з 9 по 11 травня, а також про обмін полоненими 1000 на 1000.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 травня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку.

СБУ підтвердила атаку на НПЗ “Пермнафтооргсинтез” та нафтоперекачувальну станцію у Пермі. Удару завдали вночі 8 травня фахівці Центру спецоперацій “Альфа”, повідомили в пресслужбі.

Відпрацювали по НПЗ “Лукойл-Пермнафтооргсинтез” та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) “Перм”. Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною.

“Лукойл-Пермнафтооргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів росіян, що забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС “Перм” належить АТ “Транснефть” і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи Росії. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Унаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ “Пермнафтооргсинтез” сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів.

Уряд підготував зміни до Держбюджету-2026, спрямовані на посилення сектору безпеки і оборони, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, коригування стало можливим після погодження кредитної програми Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. У 2026 році Україна очікує близько 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро буде спрямовано на оборону та безпеку, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш фінансування очікується вже у червні.

Загалом доходи державного бюджету планують збільшити більш ніж на 2,2 трлн грн, насамперед за рахунок міжнародної допомоги та надходжень у межах виконання Плану України.

На Львівщині виявили тіло 11-річного хлопчика з ножовим пораненням.

За даними правоохоронців, близько 19:00 вечора 8 травня до них надійшло повідомлення про тіло дитини без ознак життя, виявлене на вулиці Набережній у місті Шептицький. На тілі дитини виявили колото-різану рану, яка, ймовірно, й стала причиною смерті.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

У чотирьох областях України рятувальники продовжують ліквідацію 9 пожеж, загальна площа яких перевищує 2 тисячі гектарів. З них шість осередків уже локалізовані, повідомили в ДСНС України.

Найскладніша ситуація залишається на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині.

Загалом на місцях працюють 379 рятувальників та 99 одиниць техніки. У ДСНС зазначають, що ситуація перебуває під контролем.

