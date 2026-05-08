У Києві викрили групу злочинців, що займались махінаціями з житлом: повідомлено шість підозр

Зловмисники змогли заволодіти п'ятьма квартирами у Києві та Одесі.

У Києві викрили злочинну організацію, яка займалась махінаціями з нерухомістю.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Шістьом учасникам організації повідомили про підозру.

Серед них: колишній голова одного із судів Київщини, який раніше був обвинувачений у смертельній ДТП на блокпосту, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, двоє адвокатів та ще двоє цивільних осіб.

"За даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників – такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені документи, вписуючи підставних «боржників», і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень", - повідомив Генпрокурор.

Підозрюваний суддя забезпечував потрібні рішення, а керівник виконавчої служби – відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири.У результаті право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов’язаних із ними осіб. 

Потім квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження.Учасники організації заволоділи п’ятьма квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему було викрито. 

Всім шістьом учасникам організації повідомлено про підозру. 

  Трьом жителям Одеської області повідомили про підозру у крадіжці в особливо великих розмірах з офісу агропідприємства на Кіровоградщині. 
