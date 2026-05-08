УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
На Чернігівщині через масштабну лісову пожежу готуються до можливої евакуації людей

Лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини вже охопила понад 4 тисячі гектарів.

Лісова пожежа на Житомирщині
Фото: ДСНС

Через удари російських військ по прикордонню Чернігівщини, виникли масштабні лісові пожежі на понад 4 тисячі гектарів. Влада області готується до можливої евакуації мешканців прикордоння.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Причиною займання стали удари росіян. Почастішали випадки використання терористами FPV-дронів із запалювальною сумішшю. Понад те – агресор не дозволяє загасити вогонь – там постійно висять їхні дрони", – каже Чаус. 

Масштаб пожежі у Корюківському районі дуже великий. "Зараз вогонь рухається в бік РФ і там є осередки загорання – навіть погодні умови на нашому боці. Але маємо бути готові до зміни напряму вітру", – додає очільник ОВА. 

Наразі влада проаналізувала ризик для населених пунктів прикордоння області. Вогонь вже підібрався до нежитлових будинків на прикордонні.

"План Б – евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати. Це питання – на контроль начальнику Корюківської РВА. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей", – наголошує Чаус. 

Також лісова охорона прокладає додаткові мінералізовані смуги. Вся необхідна техніка в роботі. За потреби будуть задіяні резерви. Із засобами готові допомогти рятувальники.  

За словами начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка, фіксують ворожі удари під час роботи техніки лісівників.

