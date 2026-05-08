На Чернігівщині через масштабну лісову пожежу готуються до можливої евакуації людей

Лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини вже охопила понад 4 тисячі гектарів.

Через удари російських військ по прикордонню Чернігівщини, виникли масштабні лісові пожежі на понад 4 тисячі гектарів. Влада області готується до можливої евакуації мешканців прикордоння.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Причиною займання стали удари росіян. Почастішали випадки використання терористами FPV-дронів із запалювальною сумішшю. Понад те – агресор не дозволяє загасити вогонь – там постійно висять їхні дрони", – каже Чаус.

Масштаб пожежі у Корюківському районі дуже великий. "Зараз вогонь рухається в бік РФ і там є осередки загорання – навіть погодні умови на нашому боці. Але маємо бути готові до зміни напряму вітру", – додає очільник ОВА.

Наразі влада проаналізувала ризик для населених пунктів прикордоння області. Вогонь вже підібрався до нежитлових будинків на прикордонні.

"План Б – евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати. Це питання – на контроль начальнику Корюківської РВА. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей", – наголошує Чаус.

Також лісова охорона прокладає додаткові мінералізовані смуги. Вся необхідна техніка в роботі. За потреби будуть задіяні резерви. Із засобами готові допомогти рятувальники.

За словами начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка, фіксують ворожі удари під час роботи техніки лісівників.