Сили оборони відпрацювали про низці важливий об'єктів на території РФ та тимчасово окупованих землях.

Вчора та уночі 8 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів: уражено НПЗ "Ярославльський", нафтобаза, склади ПММ та ППО.

Про це пише Генштаб ЗСУ. "Уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославській області, РФ. На території зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється", – пишуть в Генштабі.

НПЗ "Ярославльський" – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне й є критично важливою для логістики ворожої армії.

Також атаковано склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону (Ростовська обл., рф). Там виникла пожежа.

Уражено нафтобазу “Луганська” у Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів противника у районах Петропавлівки та Новомикільського на ТОТ Луганської області.

Також уражено ремонтний підрозділ противника у Ровеньках на ТОТ Луганської області, вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області.

Серед інщого уражено ворожий зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію “Каста-2Е” у районі Мисового на ТОТ АР Крим.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії РФ проти України.