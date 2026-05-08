На вихідних в Україні місцями дощитиме, в більшості областей зберігається пожежна небезпека

В суботу, 9 травня в більшості північних, центральних областей України, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У південно-західній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 20-25°, на заході країни 13-18°.

На Київщині та в Києві місцями короткочасний дощ, по області гроза. Вітер 5-10 м/с.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 20-25°; у Києві вночі 10-12°, вдень 21-23°.

10 травня у Вінницькій, Черкаській, Київській, вдень і Полтавській та Сумській областях очікуються місцями значні дощі.

9-11 травня в Україні, крім Криму, Волинської, Закарпатської, 10-11 травня і Одеської, Миколаївської, 11 травня і Запорізької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.