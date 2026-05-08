ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони вдарили по арсеналу ГРАУ "Кедровка" та підприємствах з виробництва ФАБів в Росії

У травні ЗСУ вдарили по Брянському хімзаводу, у квітні уражено ГРАУ та Завод ім. Свердлова.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження російського арсеналу ГРАУ "Кедровка", Брянського хімзаводу та одному з найбільших виробників вибухових речовин "Заводу ім. Свердлова". 

Підтверджено ураження 30 квітня 2026 року виробничих будівель “Заводу ім. Я.М. Свердлова” у Дзержинську (Нижньогородська обл., рф).

"Завод ім. Я.М. Свердлова" є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Підприємство здійснює спорядження практично всіх видів боєприпасів – авіаційних та артилерійських снарядів, бойових частин протитанкових керованих ракет, боєприпасів для інженерних військ тощо. 

Серед іншого завод споряджає фугасні авіабомби (ФАБ), які потім ворог використовує для створення керованих авіаційних бомб (КАБ).

Також підтверджено влучання 25 квітня 2026 року у будівлі на території арсеналу ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління МО рф) “Кедровка” у населеному пункті Кедровка Свердловської області рф.

Підтверджено ураження у травні 2026 року інфраструктури підприємства з виробництва вибухівки у місті Сєльцо (Брянська обл., рф) - Брянського хімічного заводу. Він є важливою складовою воєнно-промислового комплексу країни-агресора та однією з ланок забезпечення боєприпасами російської окупаційної армії.

