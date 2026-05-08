Між Україною та Росією встановлений триденний режим тиші та очікується новий обмін полоненими

Україна та Росія, за посередництва США, встановили режим тиші 9, 10 та 11 травня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Президент також повідомив про обмін полоненими 1000 на 1000, про який домовились сьогодні в рамках переговорного процесу.

"Сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну", - йдеться в повідомленні.

Його заява з'явилася після того, як американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне припинення вогню – з 9 по 11 травня, а також про обмін полоненими 1000 на 1000.

“Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде оголошено триденне перемир’я (9, 10 та 11 травня). У Росії це свято присвячене Дню Перемоги, але так само і в Україні, оскільки вона також відіграла важливу роль у Другій світовій війні”, – цитують його заява в Truth Social в “Європравді”.

Він сказав, що сам зробив цю пропозицію і дуже вдячний за те, що президенти Владімір Путін і Володимир Зеленський досягли згоди з цього питання. “Сподіваємося, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної та запеклої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем наближаємося до мети”, – додав він.

Спроби встановити припинення вогню

Перед 9 травня Росія односторонньо заявила про режим припинення вогню з 8 по 10 число, аби провести парад на Червоній площі. Україна натомість висунула іншу пропозицію – не прив'язувати перемир'я до дат, а встановити його заради збереження життів з 6 травня. Росія цю пропозицію проігнорувала.

7 і 8 травня у відповідь на російські обстріли Сили оборони провели низку успішних далекобійних ударів. Зокрема, двічі атакували нафтові об'єкти в Пермі. Також атакували будівлю управління цивільною авіацією в Ростові, об'єкти в Ярославлі, Чечні.