Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Росія просуває пропаганду про війну в Україні через виставки до "дня перемоги", – ЦПД

Кремль намагається виправдати агресію проти України через історичні маніпуляції.

Фото: Центр протидії дезінформації

Кремль під приводом відзначення "дня перемоги" продовжує просувати за кордоном пропагандистські наративи, спрямовані на виправдання війни проти України. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у "Русскому домі" в Нью-Делі відкрили фотовиставку під назвою "Маріуполь — місто військової слави". Експозиція побудована на зіставленні архівних фотографій часів Другої світової війни із сучасними світлинами окупованого Маріуполя за 2022–2024 роки.

У Центрі наголошують, що таким чином російська пропаганда намагається провести паралелі між боротьбою проти нацизму у ХХ столітті та сучасним вторгненням РФ в Україну.

"Подібні заходи є черговим інструментом інформаційної війни Росії. Кремль використовує їх для дезінформації іноземної аудиторії та створення підґрунтя для виправдання окупації українських територій", — зазначили у ЦПД.

Там також додали, що через такі виставки Росія прагне нав’язати світові тезу про нібито "історичну спадкоємність" своєї війни проти України, хоча насправді йдеться про акт агресії та порушення міжнародного права.

