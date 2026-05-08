В Україні російському переговірнику Мединському заочно дали 10 років тюрми за антиукраїнський підручник

Крім того, такий же вирок отримав і співавтор підручника Анатолій Торкунов.

Шевченківський районний суд міста Києва призначив Владіміру Мединському та Анатолію Торкунову 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, передає Офіс генпрокурора.

Вони є редакторами російського підручника для 11 класу «История. История России. 1945 год – начало XXI века», виданого у РФ у 2023 році.

Підручник був одним із інструментів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію РФ і тимчасову окупацію українських територій, а також формує в учнів викривлене та ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії.

Особливу увагу РФ зосереджує на дітях – одній із найуразливіших категорій населення на окупованих територіях. Через навчальні матеріали їм нав’язують тези про так звані «братські народи», заперечують самостійність України як держави та поширюють російську версію війни під виглядом так званої «СВО».

Із 1 вересня 2023 року підручник використовували у школах на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим. Також його поширювали на території РФ.

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину Мединського та Торкунова за ч. 2 ст. 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ч. 3 ст. 436–2 КК України – виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України і глорифікація її учасників.

Зазначимо, що Владімір Мединський – російський політик, колишній міністр культури РФ і помічник Путіна. Відомий як один із головних провідників кремлівської історичної та пропагандистської політики. Він публічно просував тези про «єдиний народ» і критикував західне трактування історії.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Мединський очолив російську делегацію на переговорах з Україною в Білорусі та Туреччині. Українську сторону тоді представляв Давид Арахамія.

Водночас Мединського зазвичай не вважають самостійним переговірником із реальним впливом на рішення Кремля. Його роль часто оцінювали радше як публічне представлення позиції Москви та елемент інформаційної кампанії РФ.