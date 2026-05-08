ВАКС продовжив обов’язки для Юлії Тимошенко.

7 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив Тимошенко строк дії процесуальних обов’язків до 7 липня 2026 року, але в межах строку досудового розслідування.

На неї поклали такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду.

повідомляти про зміну місця проживання.

Ухвала оскарженню не підлягає.