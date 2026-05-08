ВАКС продовжив строк дії обов'язків для Юлії Тимошенко

Процесуальні обов'язки діють до 7 липня.

Фото: фейсбук-сторінка нардепки

7 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив Тимошенко строк дії процесуальних обов’язків до 7 липня 2026 року, але в межах строку досудового розслідування.

 На неї поклали такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду.

повідомляти про зміну місця проживання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

  • Тимошенко підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам за “потрібні” голосування у Верховній Раді. У січні НАБУ і САП повідомили нардепці про підозру. Сама вона звинувачення відкидає.
  • У квітні Національне антикорбюро спільно з САП завершили слідство у справі Юлії Тимошенко. До 24 травня триває етап ознайомлення сторони захисту з матеріалами.
