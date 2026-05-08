Павільйони Литви, Латвії та Естонії провели марш солідарності з Україною на Венеційській бієнале

Організатори засвідчили солідарність із живими і віддали шану вбитим українським митцям

Акція солідарності павільйонів країн Балтії з Україною
Фото: Andrej Vasilenko / Nacionalinė dailės galerija

6 травня, під час передпоказів Венеційської бієнале, литовський, латвійський та естонський павільйони провели марш на знак солідарності з Україною, її народом, культурою та митцями.

Події присвятили українським діячам культури, які продовжують творити та представляти свою країну в умовах війни, а також тим, хто загинув через триваюче насильство, повідомляють співорганізатори акції, Філія Литовського національного музею мистецтв, багатофункціональний центр мистецтва та культури.

Учасники й організатори мали на меті висловити підтримку культурній спадщині України, яка систематично пошкоджується та знищується російською армією. Маршрут прогулянки почався від Литовського павільйону, пройшов через Арсенал, де розташований Латвійський павільйон, і закінчився біля Естонського павільйону. Утворена в такий спосіб лінія мала символізувати спільне зобов'язання стояти разом перед обличчям несправедливості та підкреслювати роль культури як простору стійкості, пам'яті та свободи.

Фото: ANDREJ VASILENKO / NACIONALINĖ DAILĖS GALERIJA
На сторінці організаторів зазначено, що для країн Балтії цей акт має особливий історичний резонанс. Литва, Латвія та Естонія відновили незалежність понад три десятиліття тому після тривалого періоду окупації Радянським Союзом. У 1989 році народи цих трьох країн об'єдналися, щоб утворити 675-кілометровий Балтійський шлях – мирну демонстрацію єдності та рішучості серед гноблення. Тож прогулянка під час бієнале стала відлунням цього жесту. 

“Ця прогулянка – скромний, але колективний жест. Це момент, щоб визнати, засвідчити та висловити солідарність з народом України та з незмінним значенням культури в часи глибокої кризи”, – заявляють організатори.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води».
