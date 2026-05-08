Платформа сучасного танцю, ЄрміловЦентр та інші – оголошено лауреатів House of Europe Award

Переможців назвали під час церемонії в Києві 7 травня.

House of Europe оголосили лауреатів Премії
Фото: Facebook-сторінка House of Europe

House of Europe Award — нагорода для людей та організацій, які рухають Україну вперед у партнерстві з ЄС і Великою Британією. Організатори повідомляють, що цьогоріч отримали 463 заявки в девʼяти номінаціях.

Лауреатами стали:

  • Представлення української культури в ЄС — Асоціація «Платформа сучасного танцю»
  • Найкраща міжнародна культурна співпраця — міжнародний мистецький проєкт «Відчуття Безпеки. Мости Солідарності» від YermilovCentre
  • Найкраща міжнародна медійна співпраця — спільна видавнича та медійна ініціатива для підтримки українських фотографів, які документують війну The Information Front від Odesa Photo Days Festival
  • Найкраще перекладне видання — «Меланхолія опору» Ласло Краснагоркаї, Видавництво "Комора", переклад з угорської Олександр Вешелені
  • Найкраща міжнародна освітня співпраця — програма подвійних дипломів «Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики» від Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, LSBU: London South Bank University (Велика Британія)
  • Лідерство в євроінтеграції — онлайн-медіа та громадська організація «Європейська правда»
  • Збереження культурної спадщини — проєкт з оцифрування артефактів та забезпечення місцевих інституцій технологіями й експертизою Ukrainian Heritage Digitization and Dissemination Initiative від Scientific and research lab "Archaic"
  • Підтримка культури національних спільнот — літературний українсько-кримськотатарський проєкт «Кримський Інжир / Qırım İnciri» від «Кримський Дім»
  • Лідерство в культурі — Ніна Хижна, театральна режисерка, перформерка та культурна менеджерка, співзасновниця незалежного театру «Нафта» у Харкові

Кожен переможець отримав фінансову нагороду, статуетку та диплом.

House of Europe - програма Європейського Союзу, що пропонує можливості для професійного та творчого обміну українців. Тут ми розміщуємо можливості як від House of Europe, так і від країн та організацій у ЄС. Це для тебе! Програму втілює Goethe-Institut Україна.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
