Співачку Бонні Тайлер ввели у штучну кому після термінової операції

74-річна зірка планувала тур європейськими країнами.

Фото: EPA/UPG

Легендарна британська виконавиця і номінантка на Греммі Бонні Тайлер перебуває у штучній комі у госпіталі в Португалії після того, як їй було проведено термінову операцію на кишківнику.

Як пише The Guardian, потреба у хірургічному втручанні виникла під час перебування співачки у її будинку у Фаро. Тайлер тривалий час володіє у Португалії нерухомістю, де постійно мешкає у перервах між концертною діяльністю.

Операція пройшла успішно, але для полегшення процесу відновлення медикам довелося ввести зірку у штучну кому. Представники Тайлер просять фанів "поважати приватність Бонні та її близьких у важкий час" та обіцяють надати нову інформацію щодо її стану здоров'я, щойно це буде можливо. 

Бонні Тайлер стала популярною у 80-х роках минулого століття. Її вирізняє фірмовий трохи хриплий голос, а хіти Total Eclipse of The Heart і Holding Out for a Hero швидко злетіли на вершини чартів.

Цьогоріч валлійка мала вирушити у тур Європою, присвячений 50-річчю з виходу її проривного синглу Lost in France. Програма включала кілька міст Сполученого Королівства, Мальту, Німеччину, Угорщину, Румунію, Туреччину, Австрію та інші країни.

У 2023 році король Чарльз ІІІ нагородив Бонні Тайлер орденом Британської імперії за внесок у розвиток музики.

